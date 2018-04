11 das 30 cidades já encerraram a apuração do 2º turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 26, que 11 dos 30 municípios onde foi realizado o segundo turno das eleições municipais já concluíram o processo de apuração dos votos. Veja também: Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Em Florianópolis, foi eleito o candidato do PMDB, Dário Berger, com 57,68% dos votos válidos. Esperidião Amin, do PP, ficou com 42,32% dos votos. Em Joinville (SC), foi eleito Carlito Merss, do PT, com 62,15% dos votos válidos. Darci de Matos (DEM) teve 37,85%. Em Londrina (PR), foi eleito para prefeito o candidato do PP Antonio Belinati, com 51,73%. O deputado Hauly do PSDB teve 48,27% dos votos válidos. Em Ponta Grossa (PR), o prefeito reeleito, Pedro Wosgrau Filho (PSDB), venceu com 52,26% dos votos, contra 47,74% de Sandro Alex (PPS). Em Canoas (RS) a vitória foi do candidato petista Jairo Jorge, com 52,63% dos votos. Jurandir Maciel, do PTB, teve 47,37% dos votos. Na cidade de Bauru, em SP, foi eleito para prefeito Rodrigo Agostinho (PMDB) com 54,3%. Caio Coube (PSDB) teve 45,7%. Na cidade de Anápolis, Goiás, venceu o candidato do PT, Antônio Gomide, com 75,63% dos votos. A candidata Onaide Santillo do PMDB teve 24,37% dos votos. Em Vila Velha (ES), venceu o candidato do PR, Neucimar Fraga, com 52,43% dos votos. O candidato do PMDB, Dr; Hércules ficou com 47.57% dos votos. Em Contagem, a candidata do PT, Marília Campos, venceu com 56,88% dos votos. O candidato do PSDB Ademir Lucas teve 43,12% dos votos. O PT também venceu em Petrópolis (RJ), onde Paulo Mustrangi conseguiu 75,1% dos votos. O candidato do PSB Ronaldo Medeiros ficou com 34,9%, Em Juiz de Fora (MG) a vitória foi do candidato do PSDB, Custódio Mattos, com 51,82% dos votos. A candidata do (PT) Margarina teve 48,18% dos votos.