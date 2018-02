Vox Populi feita antes do programa do PT sai no sábado

A pesquisa de intenção de voto para presidente da República do Vox Populi será divulgada no sábado à noite, no Jornal da Band e no portal iG, que, junto com os Diários Associados, formam o consórcio que contratou a pesquisa. Os pesquisadores foram a campo antes da veiculação da propaganda do PT em cadeia nacional de rádio e TV, nesta quinta-feira, e que teve Dilma Rousseff como atração principal.

No começo da próxima semana serão divulgadas as pesquisas sobre eleições estaduais feitas em dez Estados pelo Vox Populi.

O Sensus também foi a campo, entre segunda e sexta-feira, para pesquisar a intenção de voto para presidente, contratado pela CNT (Confederação Nacional dos Transportes). Se a quantidade de entrevistas foi igual a cada dia de campo, apenas cerca de 20% da amostra da pesquisa Sensus terá sido feita após a veiculação da propaganda petista. A divulgação está prevista para o começo da próxima semana, talvez já na segunda-feira.

PS: a pesquisa Vox Populi pegará, entretanto, parte do eventual efeito dos spots de 30 segundos veiculados pelo PT ao longo desta semana em TVs e rádios, que foram monopolizados por Dilma.