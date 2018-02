Vox Populi dá 38% para Dilma, 35% para Serra e 8% a Marina

Pesquisa Vox Populi concluída na quinta-feira aponta Dilma Rousseff (PT) com 38% das intenções de voto estimuladas contra 35% de José Serra (PSDB) e 8% de Marina Silva (PV). Os brancos e nulos somam 8% e os eleitores indecisos são 11%. Esse cenário não inclui outros candidatos e é o único comparável às sondagens anteriores do mesmo instituto.

Dilma e Serra estão em empate técnico, mas é a primeira vez que um instituto indica a pré-candidata governista numericamente à frente do tucano. Como a margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais, Dilma poderia ter entre 36% e 40%, e Serra, entre 33% e 37%.

Em relação à pesquisa anterior do Vox Populi, Dilma cresceu 5 pontos percentuais desde março, de 33% para 38%, enquanto Serra oscilou negativamente três pontos, de 38% para 35%. Marina foi de 7% para 8%.

Dois fatores ajudam a entender os resultados do Vox Populi. O período de coleta dos dados da pesquisa coincidiu com a veiculação nacional, pelo PT, de vários spots de 30 segundos na TV e no rádio. Em todos, Dilma era o centro do programa.

Em comparação ao Ibope e Datafolha, o questionário do Vox Populi tem diferenças: antes de perguntar a intenção de voto estimulada, o instituto indaga ao eleitor o quanto ele conhece de Dilma, Serra e Marina, e se ele tem uma opinião positiva ou negativa sobre os presidenciáveis.

Na pergunta de intenção de voto espontânea, feita antes dessa bateria e sem que o eleitor leia os nomes dos candidatos para responder, Dilma aparece, segundo o Vox Populi, com 19%, Serra tem 15%, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe 10% das citações, Marina tem 2% e outros candidatos, somados, 3%.

Contratada pela Rádio e Televisão Bandeirantes, a pesquisa foi registrada pelo Vox Populi no TSE com o protocolo 11.266/2010. Entre 8 e 13 de maio foram entrevistados 2 mil eleitores em todas as regiões do país.