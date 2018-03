Velocidade média de download no Brasil é metade dos EUA

A velocidade média de download da internet no Brasil é metade da norte-americana. A distância é ainda maior em relação a outros países, como Rússia (147% mais rápida), Japão (263%) e Coreia do Sul (671%).

Entre os latino-americanos, o Brasil se sai melhor do que quase todos, com exceção do Chile, mas porque as médias dos vizinhos são muito baixas.

A velocidade de download é uma medida de performance do acesso à internet por banda larga. Mais velocidade significa perder menos tempo para se encontrar o que se procura, entre outras vantagens, como comunicação de voz e imagem sobre IP.

Ter uma conexão de internet veloz é uma vantagem competitiva para um país. O problema é que o Brasil não está conseguindo diminuir a diferença em relação a outras economias de países desenvolvidos ou em desenvolvimento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clique na imagem abaixo para montar seu próprio gráfico e saber mais sobre a fonte das informações.