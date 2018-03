Veja mapa interativo com a intenção de voto dos presidenciáveis por UF

José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) têm a mesma estratégia geográfica, mas destinos opostos. Enquanto o tucano concentra sua campanha no Nordeste, a petista privilegia o Sul e o Sudeste. Um e outra atacam os redutos eleitorais do adversário para evitar que ele abra vantagem muito grande.

Segundo o Datafolha, Serra tem 13 pontos percentuais de vantagem no Sul e 7 pontos a mais no Sudeste. Isso dá cinco pontos percentuais de saldo sobre a adversária no eleitorado nacional. Dilma compensa essa desvantagem com 12 pontos a mais no Nordeste e 7 pontos de frente no Norte/Centro-Oeste.

As unidades da Federação representadas no mapa concentram 70% do eleitorado brasileiro. Das 9, Serra lidera em 3 (São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), empatam em uma (Minas Gerais) e Dilma está na frente em 5: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal.