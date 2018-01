Veja a íntegra da pesquisa de avaliação do Judiciário, pela FGV

Nada menos do que 90% dos brasileiros acham a Justiça lenta demais; 80% reclamam que é caro acessá-la. Quem já usou tem uma opinião pior do que quem nunca usou o sistema judiciário.

No ranking comparativo de confiança nas instituições, a Justiça ficou atrás da polícia e ligeiramente abaixo dos partidos políticos e do Congresso.

No link abaixo é possível ver todos os detalhes da edição de janeiro do Índice de Confiança no Judiciário, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.