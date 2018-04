Uma pesquisa atrás da outra

A semana é repleta de pesquisas eleitorais sobre a sucessão presidencial. Nesta terça, durante o Jornal da Band, o Vox Populi deve divulgar sua sondagem. Na sexta-feira, deve ser a vez de a Associação Comercial de São Paulo divulgar pesquisa Ibope, através do Diário do Comércio. E no sábado, deve sair uma pesquisa Datafolha.

Para além de constatar se o movimento de ascensão de Dilma Rousseff (PT) se sustenta ou não, e qual sua eventual vantagem sobre José Serra (PSDB), será interessante comparar, entre as três pesquisas, o desempenho dos presidenciáveis nas regiões Sul e Sudeste, onde parece estar havendo um movimento mais intenso de troca de candidato pelos eleitores.

A comparação regional entre Ibope e Datafolha será especialmente interessante porque os questionários de ambos são mais semelhantes entre si (do que o do Vox Populi, o que tem produzido pequenas diferenças) e porque as datas de campo serão parcialmente coincidentes.

O Ibope incluiu no questionário a expectativa de vitória, que, no caso da pesquisa feita para Estado/Rede Globo, antecipou em duas semanas a mudança de intenção de voto constatada pela pesquisa Ibope/CNI.