Integrante do governo federal petista, o PC do B adere em SP a Kassab, que quer fundir o DEM com o PMDB, mas que, se não conseguir, pode migrar para o PSB. Só mesmo uma reforma política comandada por Sarney, Collor e Itamar pode dar um jeito nisso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.