Pré-candidatos republicanos contra Obama enfrentam rejeição alta ou desconhecimento

Não está fácil para o Partido Republicano encontrar um competidor à altura de Barack Obama. Seus pré-candidatos mostram-se desconhecidos ou com mais rejeição do que simpatia do eleitorado. É o que mostra a mais recente pesquisa New York Times/CBS.

Candidata a vice na chapa derrotada na eleição de 2008, Sarah Palin é disparada a mais conhecida: só 18% dos norte-americanos não têm opinião sobre ela. Mas 55% têm e é negativa. Apenas 26% do total do eleitorado têm opinião favorável sobre esse ícone da direita republicana.

Só não se pode dizer que ela esteja fora do páreo porque desfruta da simpatia de 51% do eleitorado republicano, a segunda melhor marca entre os pré-candidatos do partido. Nesse segmento, perde apenas para o ex-governador Mike Huckabee, que tem 54% de opiniões favoráveis e leva outra vantagem: tem menos da metade da rejeição de Palin entre os republicanos (11% a 26%).

O segundo nome mais conhecido do eleitorado em geral é o do milionário Donald Trump, famoso como apresentador da série de TV “O Aprendiz” (a original) e pelo penteado. Apenas 28% dos norte-americanos não sabem o que pensar dele. Mas 46% não têm pensamentos nada favoráveis, quase o dobro dos que pensam o contrário (25%).

O pior para o milionário é que ele sofre forte rejeição dentro do eleitorado republicano, o que deve dificultar muito sua vida e encarecer muito sua campanha, caso ele se lance às primárias do partido. Trump divide os republicanos em três grupos praticamente iguais: 35% a favor, 32% contra e 33% indecisos.

Salvo algum azarão desconhecido (como Michele Bachmann ou Rick Santorum) surpreenderem com uma atropelada fora do comum quando as primárias começarem, a disputa parece favorecer, do ponto de vista da opinião pública, os dois pré-candidatos que perderam a vaga na chapa republicana para John McCain em 2008: Huckabee e Mitt Romney.

Os dois são ex-governadores: o primeiro do Arkansas (Sul) e o segundo de Massachussetts (Nordeste). Os dois são religiosos: Huckabee é pastor batista; Romney foi missionário mórmon. E os dois têm saldo positivo de popularidade no total do eleitorado: 7 e 4 pontos, respectivamente.

É pouco, mas é mais muito melhor do que a situação do ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich. Esse líder republicano tem 23% de opiniões favoráveis, mas 37% de rejeição, ou seja, um saldo negativo de 14 pontos.

Entre Hockabee e Romney, o jogo hoje pende mais para o batista. Ele tem maior simpatia entre os republicanos (54% a 42%) e menor rejeição (11% a 15%). Além disso, há estudos de opinião pública que sugerem que a fé mórmon de Romney pode ser um problema eleitoral por causa dos mitos que cercam essa religião.

Seja qual for o indicado pelo Partido Republicano, sua missão não será fácil. Além de enfrentar um presidente carismático, terá que superar o desconhecimento (casos de Hockabee e Romney) ou, o que é pior, a rejeição de grande parte da população (casos de Palin, Trump e, em menor dose, Gingrich).