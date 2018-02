O que tanto o brasileiro faz na internet? Uma releitura da pesquisa anual do cgi.br

Pesquisa anual do CGI.BR, o Comitê Gestor da Internet no Brasil

* Cresceu de 27% para 31% a taxa de domicílios com acesso à internet (2009/2010)

* Essa taxa é equivalente à argentina mas 60% menor que a alemã e 1/3 da japonesa

* Extremamente desigual, ainda: 36% no Sudeste contra 11% no Nordeste

* Extremamente desigual: 90% na classe A contra 3% na classe D/E e 24% na C

* 48% dos brasileiros dizem já ter acessado a internet

* mas só 41% acessaram nos últimos 3 meses, pelo menos

* Essa taxa cresce 13% ao ano, o que logo deve igualar acesso a computador e internet

* desses 41%, 60% o fazem diariamente (25%)

* ou seja, só 1 em cada 4 brasileiros de 10 anos ou mais acessa a internet todo dia

* Dos 41%, a maioria (56%) acessa de casa, ou da casa de outra pessoa (27%); só 22% acessa do trabalho. Ainda há 35% de usuários de lan-houses ou similares

…..

* Atividade mais comum é se comunicar: 94% dos 41% (38% dos brasileiros)

* 79% enviam/recebem email (32% dos brasileiros)

* 74% mandam/recebem mensagens instantâneas (30%)

* 69% participam do orkut ou sites de relacionamento similares (28%)

* 60% buscam informações sobre diversão e entretenimento (25%)

* 59% fazem pesquisas escolares (24%)

* 58% buscam informações sobre bens e serviços (24%)

* 53% assistem filmes/vídeos, no YouTube, por exemplo (22%)

* 50% pesquisam preços (21%)

* 47% fazem download de músicas (19%)

* 44% lêem jornais e revistas (18%)

* 43% jogam online (18%)

* 36% ouvem rádio online (15%)

* 35% buscam informações sobre saúde (14%)

* 30% fazem download de filmes (12%)

* 28% buscam informações em enciclopédias digitais e similares (11%)

* 26% buscam emprego (11%)

* 26% buscam informações sobre o governo (11%)

* 24% usam dicionários (10%)

* 21% fazem download de jogos (9%)

* 21% buscam informações sobre livros/artigos em bibliotecas (9%)

* 19% já compraram pela internet (8%)

* 17% usam Skype (7%)

* 16% assistem TV em tempo real (7%)

* 14% usam Twitter (6%)

* 13% interagem com o governo (6%)

* 11% fazem cursos online (5%)

* 9% participam de realidade virtual, tipo Second Life (4%)

* 9% fazem pagamentos/transações bancárias (4%)

* 9% buscaram CPF de alguém (4%)

* 8% blogam (3%)

* 7% declararam IR (2%)

* 4% já venderam/anunciaram alguma coisa online (1%)

