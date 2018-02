O que o brasileiro mais faz para se divertir, na métrica do Google

Domingo é dia de futebol, e de shopping. Sábado é dia de cinema, e de bar. Os lugares comuns sobre os hábitos dos brasileiros são comuns mesmo. É o que mostra o Google Trends, uma ferramenta que mede o quanto uma palavra ou expressão foi procurada no Google a cada dia.

O gráfico abaixo mostra que os brasileiros têm hábitos regulares no seu divertimento. Os picos da curva verde (que representa as buscas pela palavra “futebol“) são sempre aos domingos (26 de junho, 10 de julho e 17 de julho). Já os da curva amarela (“shopping“) são sempre aos sábados (2, 9 e 16 de julho), com exceção do primeiro. É que nessa semana houve um feriado nacional (Corpus Christi) e a procura pelas compras foi antecipada.

A curva azul clara marca a busca pela palavra “cinema” e tem seus picos aos sábados (ou no feriado). Seu desenho é muito semelhante ao da curva amarela, com os mesmos vales e picos, uma prova de como o hábito de ir ao cinema está cada vez mais associado ao de frequentar o shopping center.

A curva vermelha, com seus cumes aos sábados, ilustra a busca pela palavra “bar“. E a azul escura, com picos aos domingos, mostra a pesquisa por “pizza“.

Essas curvas se referem aos últimos 30 dias, mas se repetem com as mesmas frequências semanais em quaisquer outros meses passados. Pode conferir clicando no gráfico. Uma curiosidade: se você substituir qualquer uma das palavras por “hospital”, verá que essa busca se concentra habitualmente às segundas-feiras.