O pudim azedou

Apesar do esforço da Turma do Pudim para confundir a narrativa e criar outras histórias que desviem o foco, o problema de Michel Temer continua sendo o mesmo desde o começo da crise: o presidente se meteu em uma questão pessoal de Geddel Vieira Lima – o embargo das obras do apartamento do ex-ministro – e tentou transformá-la em questão de governo. Não é nem nunca foi.

A Secretaria Geral da Presidência da República serve para fazer a coordenação política com o Congresso e os partidos e – ironicamente – prevenir crises institucionais. Não é seu papel pressionar o Patrimônio Histórico (Iphan) para autorizar a construção de um prédio com 17 pavimentos além do permitido.

Ao fazer isso, Geddel estava tentando resolver um problema pessoal, não do seu ministério. Estava usando o acesso ao presidente e aos ministros para defender seu patrimônio.

Logo, não havia conflito entre órgãos de governo, como Temer tem dito. Havia um conflito entre a pessoa física Geddel e o Iphan. Um conflito no qual o então chefe da Secretaria Geral envolveu o colega da Cultura ao cobrá-lo insistente e enfaticamente por uma solução: “E aí? Como é que eu fico nessa história?”

Seria a mesma coisa que o ministro da Educação cobrasse o da Saúde porque a Anvisa não liberou uma droga fabricada por um laboratório do qual ele tem ações. Ou que o da Saúde cobrasse o da Educação para autorizar o funcionamento de uma faculdade na qual ele e sua família tivessem interesses pecuniários. Os dois casos são imaginários, servem para mostrar a confusão que se estabeleceria se interesse privado virasse questão de governo.

Ao se meter na história de Geddel e tentar tirar da alçada do Iphan o embargo da construção do prédio e passá-lo à Advocacia Geral da União, Temer não estava arbitrando um conflito entre órgãos públicos. Estava intervindo num conflito entre o cidadão Geddel e o Iphan. E, no processo, fritando o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que se opusera à carteirada do colega.

Mesóclises à parte, foi essa a história que Temer contou até agora – com a diferença de que ele tenta fazer crer que havia interesse público envolvido, que de fato cabia à Secretaria Geral da Presidência intervir em assuntos do Iphan na Bahia. Não cabia nem nunca coube. Como tampouco cabe a um presidente.

Tente imaginar Obama se metendo na construção de um prédio em Arkansas (embora, é bem verdade, seja fácil imaginar seu sucessor se metendo na construção de prédios em toda parte).

A gravidade do episódio é tão grande que obrigou FHC e Aécio Neves a dobrarem publicamente suas apostas em Temer. Não só para afastar suspeitas de que o PSDB pudesse estar por trás de Calero, mas porque o governo é tão frágil que qualquer sinal de que ele não será capaz de cumprir sua missão – aprovar as reformas – deflagra especulações sobre cassação e impeachment.

A comprovar o tamanho da crise, Temer convocou, num domingo, uma inédita entrevista coletiva junto com os presidentes do Senado e da Câmara para tentar mudar de assunto. Basicamente, para dizer que se a base do governo aprovar a anistia do caixa dois de campanha para os políticos, Temer vetaria o projeto.

Ora, basta que Rodrigo Maia – que foi à coletiva tentar explicar que a anistia não é anistia – não coloque o projeto em votação na Câmara. Se o fizer, que Renan Calheiros não o coloque em votação no Senado. E, se ambos faltarem com a palavra, que Temer mande o sucessor de Geddel – aquele que “não pode estar metido em nada de nada” – dizer à base governista para votar contra.

Foi só teatro, outra tentativa de administrar expectativas. Esse jogo está cansando. Após três altas, a confiança do consumidor (Ibope/CNI) caiu em novembro. A esperada retomada do crescimento está tardando. E o prazo de validade do governo, acabando.