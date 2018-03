O barato de 2016

A autodoação de candidatos a prefeito teve efeito marginal na eleição de 2016, a primeira em que as doações empresariais foram proibidas. Os números não respaldam o argumento de que essa nova regra favoreceu os candidatos que podiam doar mais para si próprios. O problema da legislação é outro: falta limite absoluto de quanto os multimilionários podem investir na eleição.

Antes, porém, é preciso medir o efeito positivo da nova regra.

A proibição das doações de empresas é a mudança mais importante da regulação das eleições no Brasil em muito tempo. Seu principal efeito foi uma redução drástica do custo das campanhas. Em 2016, os candidatos a prefeito arrecadaram um terço do que haviam conseguido em 2012. Descontada a inflação, a redução foi de 67%. É fantástico.

Pelas regras válidas em 2012, era para a eleição deste ano ter movimentado R$ 3,8 bilhões. Saiu R$ 2,5 bi mais barata. No mínimo, ficou mais difícil para candidatos comprarem votos – de um lado – e para empresas com interesses nos governos locais investirem em troca de favores com os futuros prefeitos. Diminuíram drasticamente as oportunidades para corrupção.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se combinarmos essa redução de custos com outra regra que impõe limites aos tetos de gastos das eleições futuras com base na anterior, o cenário é de um barateamento permanente das campanhas e, portanto, de uma influência menor do dinheiro.

Diante de um avanço tão grande, seria necessário que a proibição de doações empresariais tivesse produzido uma distorção gigante em favor dos candidatos ricos para justificar um passo atrás na lei. Não foi o caso.

Como regra, a autodoação não foi uma vantagem competitiva relevante. Em primeiro lugar, 83% dos candidatos a prefeito doaram para si próprios em 2016. Como foi quase universal, a autodoação em si não foi um diferencial que tenha separado ricos de pobres. Ela é um fenômeno que já existia antes.

A questão relevante, portanto, é se o peso da autodoação fez diferença no resultado da eleição. Ou seja, se aqueles candidatos que podiam contar mais com o próprio bolso levaram vantagem sobre os que, ao contrário, dependiam mais dos partidos ou das doações de pessoas físicas. A resposta é: em geral, não.

Se dividirmos os candidatos que doaram para si próprios em dois grupos e compararmos seus desempenhos, veremos que a diferença é mínima – e no sentido oposto. De um lado, aqueles cujas autodoações somaram mais da metade de tudo o que arrecadaram. De outro, aqueles cujo dinheiro próprio representou menos da metade do valor arrecadado por suas campanhas.

A taxa de sucesso do primeiro grupo foi de 36%. Ou seja, 36 em cada 100 candidatos mais dependentes do próprio bolso se elegeram. Mas a taxa de sucesso do segundo grupo foi maior: 38%. A diferença é insignificante. Portanto, o peso das doações do candidato para si mesmo foi irrelevante para ele conseguir se eleger. Tanto é assim que entre os candidatos que só contaram com o próprio bolso a taxa de eleição foi ainda menor: 29%.

Estudo feito por Guilherme Duarte, do Estadão Dados, mostra que o patrimônio dos candidatos influencia na autodoação, mas não no resultado da eleição. Quem tem mais tende a doar um pouco mais para si próprio, mas não há correlação entre o quanto ele doou a sua taxa de sucesso. Em resumo, não é verdade que, como regra, quem é mais rico se beneficia diretamente da própria riqueza para doar para si mesmo e, por causa disso, ganhar a eleição.

Sempre há exceções. Há candidatos com patrimônio de centenas de milhões de reais que investiram pequenas fortunas na eleição de 2016 e viraram prefeito. João Doria (São Paulo) é o caso mais óbvio. Mas isso é fácil de corrigir. Basta limitar o valor absoluto que alguém pode doar, para si ou para outros. Não precisa acabar com a regra. Basta melhorá-la.