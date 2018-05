O 1º discurso de Marina Silva como candidata do PV

O primeiro discurso de Marina Silva como candidata do PV foi marcado pelo seu agradecimento às pessoas e pelas referências ao Brasil. Esta foi a palavra mais citada pela senadora, com 38 referências. O contexto mais frequente em que “Brasil” aparece é o que deu nome ao seu discurso: “o Brasil que queremos”. Já o agradecimento pode ser medido pelas 18 vezes que ela disse “obrigada” e pelas 13 vezes que falou “agradeço”.

Foi um discurso emocional, através do qual a candidata tentou se conectar com o público presente ao evento (citou “aqui” 33 vezes) usando um tom pessoal. Entre as palavras mais citadas pela candidata estão “pessoa/s” (26 vezes), “vocês” (20), “todos/as” (31) e os nomes do seu vice, Guilherme Leal (13 vezes), e dos deputados Alfredo Sirkis (6 ) e Fernando Gabeira (5).

Do lado emocional, citou “coração” 9 vezes. Do institucional, “política” (13 vezes), “programa” (9) e “partido” (8) foram as citações mais usuais. E do ponto de vista do conteúdo, houve dispersão: “educação” (7 citações), “família” (7), “deus” (7), “jovens” (7), “economia” (6), “mulheres” (5) foram os mais frequentes.

Para o discurso de uma candidata verde, as citações ao tema central do partido não foram predominantes: 6 referências a “ambiente/ambiental/ais”, uma “biodiversidade” e nenhum “ecológico” ou “ecologia”.

O discurso foi longo, durou 45 minutos e empregou 7.238 palavras. Dessas, 1.466 foram palavras distintas, o que indica o domínio de um léxico extenso.

A origem petista de Marina ficou demonstrada pelas 18 citações da expressão “companheiro/a/s”, uma marca registrada do partido.

