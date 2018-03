Lula cita Dilma 21 vezes em despedida de ministros

O presidente Luiz Inácio Lula Silva deixou claro em seu discurso nesta quarta-feira no Palácio do Planalto quem era a estrela da festa de despedida dos ministros. Embora fossem dez deixando os cargos, Lula deu especial atenção a Dilma Rousseff. Citou a pré-candidata do PT à sua sucessão nada menos do que 21 vezes. Segundo mais citado, Carlos Minc (Meio Ambiente) ouviu seu nome ser mencionado 11 vezes pelo presidente.

O ex-ministro Patrus Ananias (PT), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, foi citado menos de metade das vezes que Dilma pelo presidente: 10. Seu virtual adversário na eleição mineira, Hélio Costa (PMDB), recebeu 8 citações. Geddel Vieira Lima, pré-candidato a governador da Bahia, foi citado também 10 vezes pelo presidente.

O presidente fez um discurso voltado mais para o futuro do que para o passado, embora a cerimônia fosse de despedida. A forma verbal que mais usou foi “vai” (49 vezes), em construções como “vai acontecer”, “vai fazer”, “vai ter que trabalhar”, “vai ter que correr”. Mas não deixou de empregar as palavras que repete com mais frequência: “gente” (43) e “companheiro” (51).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como era de se esperar, as menções de Lula a Dilma foram elogiosas (“foi de uma competência extraordinária”; “parte integrante do sucesso”). Isso não chega a ser novidade: apenas na primeira quinzena de março Lula já havia citado Dilma outras 47 vezes em discursos públicos.