Ibope divulga pesquisa presidencial e em 11 UFs na sexta-feira à noite

A próxima pesquisa sobre a corrida presidencial do Ibope deve ser divulgada durante o Jornal Nacional de sexta-feira, junto com pesquisas sobre as disputas estaduais em cinco unidades da Federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Essa pesquisa foi contratada pela Rede Globo e pelo Estado.

Paralelamente, as afiliadas da Globo devem divulgar pesquisas do Ibope para governador e senador também na sexta, durante o telejornal local, em outros 6 estados: Paraíba, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas.