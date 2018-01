Em dia de “Pibão”, é bom comparar o Brasil com outros países

Compare o desempenho brasileiro com as maiores economias mundiais. Clique no símbolo de “play” (>) para ver a evolução ao longo do tempo.

No eixo horizontal, estão os valores do PIB de cada país, em dólares. Quando mais para a direita, maior o PIB, mais rico é o país.





No eixo vertical, estão o quanto sobra para cada habitante do país, em média, quando o PIB é divido pela população. Quanto mais para o alto, mais ricos são seus habitantes.





A cor de cada circunferência indica a taxa de crescimento anual do PIB. Amarelo, laranja e vermelho indicam taxas aceleradas de crescimento. Verde e azul apontam economias estagnadas ou em recessão.

A fonte dos dados é o FMI.