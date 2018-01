Eleição para presidente nos EUA deve ser na base do “mal menor”

Sete em cada 10 norte-americanos acham que seu país está indo na direção errada; uma minoria acha que a economia está melhorando; e mais da metade desaparova como Barack Obama está lidando com a situação.

Quem levasse em conta apenas esses aspectos da pesquisa de opinião New York Times/CBS chegaria à conclusão de que o presidente norte-americano têm poucas chances de se reeleger. Mas o problema dos seus adversários, os republicanos, é que eles tampouco inspiram muita confiança nos eleitores, como se pode ver pela desaprovação à sua conduta como maioria no Congresso (abaixo).

E os eleitores têm razão: a crise que Obama está administrando mal começou no governo do seu antecessor, o republicano George W. Bush. Logo, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, a escolha dos norte-americanos em 2012 será por um “mal menor”.