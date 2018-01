A campanha do desarmamento teve seu auge em 2003. Note que, desde então, o número de assassinatos de crianças e adolescentes na cidade de São Paulo despencou. A queda das mortes por arma de fogo na população de 5 a 14 anos foi de 48 homicídios em 2001 para 25 em 2004, 14 em 2005 e 7 no ano passado. Coincidência? Difícil de acreditar que a reversão de uma tendência histórica não tenha a ver com a redução das armas em circulação na cidade.

