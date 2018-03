Dados completos sobre candidatos só saem após dia 22

Quem procura a relação de candidatos por São Paulo no site da Justiça eleitoral pode achar que o PT só vai tentar eleger 21 deputados federais pelo maior colégio eleitoral do país. É que só apareciam 21 nomes como candidatos petistas e paulisas à Câmara em 15 de julho. Faltam muitos famosos, como José Genoino.

A ausência se deve a problemas técnico-burocráticos com os arquivos digitais dos requerimentos de candidatura. Segundo a assessoria do TRE-SP, a base de candidatos está sendo alimentada aos poucos, e deve estar completa até 22 de julho, quando se encerra o prazo legal. O problema é mais amplo com os candidatos petistas, mas envolve também outros partidos.

Até o momento de publicação desta nota, o site de divulgação de candidaturas do TSE tampouco publicava as fichas dos candidatos a presidente. Dessa vez o motivo é um recurso de um dos presidenciáveis, em julgamento pelo tribunal.

Houve avanços na divulgação este ano, como a inclusão de links para as fichas dos candidatos em pleitos anteriores, e a totalização dos bens dos candidatos. Mas, ao contrário das eleições passadas, não constam das fichas os limites de gastos propostos por campanha. É uma informação importante para a fiscalização da eleição.

Espera-se que esses problemas estejam superados na próxima semana e seja possível fazer um balanço levando-se em conta os dados de todos os candidatos.