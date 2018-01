Compare os discursos: Dilma, Obama e os dois juntos

Veja abaixo as nuvens de palavras do discurso de Dilma Rousseff dando as boas vindas a Barack Obama no Palácio do Planalto, do pronunciamento do presidente aos norte-americanos (ainda em Washington) explicando o que iria fazer no Brasil e na América Latina, e a declaração conjunta de Dilma e Obama após encontro em Brasília.

Muito formal, Dilma repetiu várias vezes o nome e o cargo do visitante em seu discurso, daí tantos “senhor”, “presidente”, e “Obama”. Nenhuma palavra se destacou, ao menos em quantidade, no discurso da presidente mais do que as referências a Obama. No conteúdo, nota-se pelas repetições de “construção”, “países”, “compromisso” e “futuro” o desejo protocolar de cooperação.

A parte mais importante do discurso de Dilma, todavia, não fica destacada na nuvem de palavras, porque foi dita apenas uma vez: a cobrança pública e direta pela suspensão das barreiras econômicas às exportações brasileiras e um lugar para o País no Conselho de Segurança da ONU.

Já o objetivo de Obama com sua visita fica evidenciado pela centralidade da palavra “jobs” (empregos, em inglês) na nuvem que resume o seu discurso ainda em Washington, prestando contas ao público interno do que iria fazer no Brasil: abrir mercado, já que as importações brasileiras “geram” 250 mil empregos para norte-americanos.

A declaração conjunta é protocolar e tipicamente diplomática, com a palavra “cooperation” (cooperação, em inglês) sendo a mais repetida, de longe. E os vetores dessa cooperação: desenvolvimento econômico, segurança e energia.

O discurso de Dilma foi extraído do site da Presidência da República. Os outros dois, do site da Casa Branca. Os norte-americanos foram mais rápidos na publicação da declaração conjunta, mas ainda não haviam publicado o discurso de Obama em Brasília quando esta nota foi ao ar.

