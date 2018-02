Cinco mitos sobre favela (desfeitos pelo Censo 2010)

A favela superou o clichê. A proverbial do morro carioca da Providência (para onde soldados da Guerra de Canudos transpuseram o nome de um morro sertanejo no qual vicejava uma planta chamada favela) é uma exceção até no Rio de Janeiro: 57% dos domicílios “favelados” da cidade ficam no plano. Só 15% estão em encostas íngremes. O “morro” mítico dos sambas foi aterrado há tempos.

Tampouco a maioria das pessoas “prefere” morar em favelas para estar perto do trabalho. Em São Paulo, três de quatro habitantes dos ditos “aglomerados subnormais” levam mais de uma hora para ir e voltar do emprego – a proporção é 27% maior do que para o resto dos paulistanos. A regra se repete em 76% das cidades: o “favelado” perde mais tempo no trânsito que seus concidadãos.

O estudo do IBGE mostra que morar em “favela” é, acima de tudo, uma adaptação à geografia. É outro mito imaginar que o cenário é sempre o mesmo.

Em Natal, 40% das moradias “subnormais” ocupam dunas ou praias. Na paulista Cubatão, 29% ficam em manguezais. Em Linhares, no Espírito Santo, 38% ocupam irregularmente unidade de conservação ambiental. E em Petrópolis, na serra fluminense, local de repetidos e trágicos deslizamentos, 86% das moradias desse tipo estão em declives acentuados (superior a 16,7 graus).

Risco de outro tipo mas também grave há em 17 cidades onde existem milhares de casas em lixões, aterros sanitários ou áreas contaminadas.

Favela não é tudo igual nem geográfica, nem urbanisticamente. Em Belford Roxo (RJ), 89% dos domicílios dessas aglomerações têm acesso a arruamento regular. Já em Vitória (ES), 72% das casas faveladas não têm rua por perto porque estão no morro.

Em quinto, mas não em último lugar, o morador da favela não vive nela porque lhe faltou escola. Em Niterói (RJ), 27% têm diploma de nível superior. E não só lá: são 24% em Florianópolis, 23% em Santos (SP) e 20% em Curitiba e Porto Alegre.

O termo “favela” é uma metonímia ultrapassada. Mais do que política, é sociogeograficamente incorreto: não expressa a diversidade de condições em que moram 11 milhões de brasileiros. Mas, pior do que “favela”, é chamar de “aglomerado subnormal”.

Correção: versão anterior do texto acima grafou erroneamente o nome do Morro da Providência.

