A nuvem abaixo representa as palavras mais repetidas por Barack Obama no pronunciamento que fez ao vivo no domingo à noite, pela TV, anunciando a morte de Osama bin Laden. O tamanho de cada vocábulo é proporcional à quantidade de vezes que ele foi repetido pelo presidente norte-americano.

Aqui você encontra a íntegra do pronunciamento, conforme foi divulgado pela Casa Branca.