Alguns vencedores do Pulitzer 2011, o principal prêmio jornalístico dos EUA

..: O prêmio de fotografia “breaking news” foi para Carol Guzy e dois outros fotógrafos do Washington Post por sua cobertura do terremoto do Haiti. Ela é a primeira jornalista (de qualquer sexo ou especialidade) a receber 4 prêmios Pulitzer.

..: O prêmio de melhor reportagem nacional foi vencido por dois jornalistas do centro de investigação independente ProPublica, Jesse Eisinger e Jake Bernstein, por exporem práticas de Wall Street que levaram à crise financeira dos EUA em 2008. O trabalho é excepcional, entre outros motivos, por juntar texto, banco de dados, vídeo e apresentações interativas. Só não foi impresso. E é a primeira vez que um trabalho apenas online recebe esse prêmio. Veja você mesmo aqui.

..: A melhor reportagem investigativa foi considerado o trabalho de Paige St. John, do Sarasota Herald-Tribune, que denuncia a fragilidade do sistema de seguros imobiliários na Flórida (EUA), um risco para milhões de pessoas. O trabalho é multimídia, e sua interface na web permite a qualquer interessado avaliar o tamanho do prejuízo a que está sujeito através de um mapa e um formulário com o CEP.

..: Clifford J. Levy e Ellen Barry, do The New York Times, levaram o prêmio da categoria reportagem internacional por sua investigação sobre o deficiente sistema judiciário russo. É multimídia, e inclui dezenas de vídeos e depoimentos de pessoas que foram vítimas dos tribunais. A série influenciou o debate sobre a necessidade de reformas na Rússia.

..: O prêmio de melhor livro de não-ficção foi para uma biografia do câncer: “The Emperor of all Maladies”, do médico e escritor Siddhartha Mukherjee. A narrativa sobre a trajetória da doença cobre mais de 5 mil anos de história e joga luz sobre o futuro do seu tratamento. O autor escreve regularmente para publicações como The New York Times, Nature e New Republic.