Sobre o autor

Jose Roberto de Toledo, 51, é jornalista. Criador do Estadão Dados, colunista de política do Estadão e conselheiro da Abraji. Foi repórter especial e colunista da Folha de S.Paulo, editor-chefe do Jornal do Terra, comentarista da TV Cultura e da RedeTV!, e colaborador das revistas Carta Capital, Poder, piauí e Primeira Leitura, entre outras. Especializou-se