A briga de Serra e Dilma pelos 20% que dão nota 8 ao governo

Os gráficos a seguir mostram como se dividem os eleitores segundo a avaliação que fazem do governo Lula, e sua intenção de voto. Todos os dados foram extraídos da mais recente pesquisa Datafolha.

A disputa é pelos 20% que dão nota 8 ao governo Lula. Serra e Dilma estão tecnicamente empatados nesse segmento: 39% a 37%. Mas em março a vantagem era do tucano: 36% a 31%, com Ciro na disputa. A petista avançou e Serra ficou onde estava. Para onde esses eleitores penderem daqui para frente, penderá também a eleição.

José Serra (PSDB) ganha por larga margem entre os eleitores que dão nota de zero a 7 ao governo. Mas é um grupo proporcionalmente pequeno, que representa apenas um terço do eleitorado. Os eleitores do tucano estão distribuídos em um terço que dá notas altas (9 e 10) ao governo, um terço que dá notas médias (5 a 7) e o resto se distribui entre os mais críticos e os que dão nota 8.

Dilma Rousseff (PT) consolidou sua vantagem entre os 47% do eleitorado que dão nota 9 ou 10 ao governo, e agora tem o dobro dos votos de Serra nesse segmento. O eleitorado de Dilma ainda está muito concentrado nos 47% que dão notas 9 ou 10 ao governo Lula. Embora ainda possa disputar mais votos nesse segmento com Serra, seu maior potencial de crescimento está nos 20% que dão nota 8 à administração federal.