9 meses após perder as pernas numa mina no Afeganistão, fotógrafo Joao Silva volta à 1ª pág do NYTimes, fotografando http://nyti.ms/pgqpoF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.