Em poucos minutos, o atirador da escola em Realengo (RJ) matou tantos ou mais adolescentes do que todos os assassinados entre 10 e 14 anos no Rio de Janeiro em 2009.

Consideras apenas as vítimas fatais do sexo feminino mortas na escola, o assassino do Realengo matou mais meninas do que as que foram mortas ao longo de um ano em qualquer capital brasileira.