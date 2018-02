Temer se reúne com equipe para discutir veto a renegociação

O presidente Michel Temer está reunido com ministros e assessores na manhã desta quarta-feira no Palácio do Jaburu.

Temer discute se veta total ou parciamente a lei aprovada pela Câmara sobre a renegociação das dívidas dos Estados.

A tendência, segundo um ministro disse nesta manhã à Broadcast, é que ele vete totalmente o que foi aprovado e encaminhe imediatamente novo projeto ao Congresso, restabelecendo contrapartidas para os Estados em calamidade financeira deixarem de pagar temporariamente a dívida.