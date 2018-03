PSOL fará ‘mobilização permanente’ por Marielle

O PSOL fluminense se reúne nesta sexta para lançar uma “mobilização permanente” até que se esclareça a autoria e as razões do assassinato da vereadora Marielle Franco. “Não vamos sair das ruas até que isso seja esclarecido. Não vamos deixar cair no esquecimento”, diz Chico Alencar ao BR18.

Ele nega a hipótese de Marcelo Freixo, diante da tragédia de Mariella, virar candidato ao governo, como se especula. “Não somos idiotas da objetividade. Não podemos usar a proximidade do Freixo e a natural exposição dele com essa tragédia e fazer um frio cálculo eleitoral”, diz o parlamentar /V.M.