Peemedebista gaúcho deve relatar Previdência

O deputado Alceu Moreira (PMDB-RS) deve ser nomeado relator da reforma da Previdência, que será enviada nesta terça-feira à Câmara.

Deputado em segundo mandato, Moreira foi o mais votado do PMDB gaúcho em 2014 e é integrante da bancada ruralista.

Sua escolha se deve ao fato de ser ligado ao titular da Casa Civil, Eliseu Padilha — que, na ausência de um ministro da Secretaria de Governo, vai comandar a articulação política do governo por enquanto.

A comissão deve ser instalada ainda antes do recesso, mas é pouco provável que a reforma caminhe ainda neste ano. Sua tramitação deve monopolizar os trabalhos da Câmara ao longo do primeiro semestre do ano que vem, segundo a expectativa de líderes da Câmara.