Odebrecht anuncia termos do acordo com Brasil, EUA e Suíça

A Odebrecht S.A. anuncia nesta quarta-feira a assinatura de acordo de leniência com o Ministério Público Federal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da Suíça.

Pelo acordo, a holding concordou em revelar fatos ilícitos praticados no Brasil e no exterior em diversas esferas do poder, e assume sua responsabilidade pela violação das leis nos três países, entre elas a lei norte-americana anticorrupção (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA).

A Odebrecht pagará uma multa no valor de R$ 3,828 bilhões às autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça em 23 anos. O valor será corrigido pela taxa Selic.