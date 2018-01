Marisa teve parada cardíaca revertida

A ex-primeira-dama Marisa Leticia Lula da Silva apresentou piora no quadro clínico neste fim de semana.

De acordo com médicos do hospital Sírio Libanês, Marisa chegou a ter uma parada cardíaca, que foi revertida.

Segundo a equipe que a acompanha, a situação da ex-primeira-dama, que teve um AVC hemorrágico na semana passada, é muito grave.

Atualização das 13h55 – A assessoria de imprensa do Instituto Lula entrou em contato com o Blog para negar a informação. A assessora encaminhou à colunista boletim do hospital em que a equipe médica diz que o quadro de Marisa se manteve inalterado nas últimas 24 horas. Roberto Kalil também nega que tenha havido qualquer alteração. Procurado, o médico que deu a informação anterior a manteve.