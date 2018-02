Governo lança perguntas e respostas sobre reforma da Previdência

O governo federal lança nesta quarta-feira em seu site uma seção de perguntas e respostas sobre a reformda da Previdência.

A iniciativa faz parte do esforço do governo para esclarecer dúvidas sobre a proposta, que enfrenta resistência por parte das centrais sindicais, do funcionalismo público e da oposição capitaneada pelo PT.

A proposta chegou oficialmente à Câmara nesta quarta. A nomeação do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS) para a relatoria, antecipada ontem pelo Broadcast, será publicada na quinta-feira.

As perguntas e respostas que serão levadas ao ar são bastante didáticas, incluem tabelas com as regras de transição do sistema atual para o novo regime proposto e esclarece o que muda, ainda, em caso de pensão por morte.

São 16 páginas de perguntas e respostas. A Câmara deve disponibilizar o material também em seu site.