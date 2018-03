STF não discutirá em março restrição ao foro privilegiado

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, acaba de divulgar a pauta de março da corte.

O processo que discute compra de votos do prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, na eleição de 2008 — e que foi usado pelo relator, Luís Roberto Barroso, para propor uma nova interpretação para o foro por prerrogativa de função — não foi incluído entre aqueles que serão analisados pelo plenário.

Barroso defende que o STF seja mais restritivo na aplicação do foro, que passaria a valer apenas para crimes cometidos na vigência do mandato de quem o detém. Assim, crimes anteriores não “subiriam” para os tribunais quando um processado fosse eleito ou assumisse algum cargo que lhe dá essa prerrogativa.

A mudança da regra para o foro tem de ser feita por emenda constitucional. Há várias propostas em discussão no Congresso sobre isso. A revisão do foro foi defendida recentemente também pelo relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O assunto também virou pauta dos protestos marcados para 26 de março em todo o país.