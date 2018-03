Executivos da Odebrecht assinam acordos de delação

Os 52 executivos, ex-diretores ou funcionários da Odebrecht que selaram delação premiada no âmbito da Lava Jato começaram nesta quarta-feira a assinar os acordos com o Ministério Público Federal.

As colaborações estão sendo assinadas em Brasília, um a um. Depois disso, ainda terão de passar pelo departamento jurídico da empresa.

Só então os acordos, com os anexos (rol do que os delatores se dispõem a dizer em seus depoimentos) seguirão para homologação do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF.