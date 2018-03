Análise: Governo vê semana perdida, e Previdência atrasa

Quem esperava que o governo fosse aproveitar o ímpeto conferido aos partidos da base pelo segundo turno das eleições se frustrou. A semana foi praticamente perdida, como reconhecem ministros e assessores de Michel Temer.

A reforma da Previdência, que deveria estar em fase de ajustes finais do texto a partir de sugestões de governadores, empresários e trabalhadores, está

atrasada, segundo esses mesmos interlocutores do presidente.Agora, ninguém no Planalto arrisca um novo cronograma claro para seu envio à Câmara. Um ministro disse agora pela manhã que o governo vai “avaliar” a remessa da proposta na semana que vem.

Um dos principais fatores a paralisar o governo nesta semana foi o temor de instabilidade política no Senado, graças à expectativa de problemas para o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL).Em vez de focar no fechamento da Previdência, o entorno de Temer preferiu se dedicar a conversas de bastidores para evitar que Renan fosse “melindrado”. Uma delas foi sugerir reservadamente a ministros do Supremo Tribunal Federal o adiamento, por meio de um pedido de vista, do julgamento de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) da Rede Sustentabilidade questionando se um réu pode ocupar cargo que o coloque na linha sucessória da Presidência.

A tentativa foi rechaçada pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que quer garantir o julgamento da ação, que espera desde março na corte, ainda hoje. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio Mello, também diz não ver razões para adiamento, uma vez que se trata de matéria sem muita controvérsia.

Se o STF acatar a tese da Rede e decidir que um réu por crime comum não pode estar na linha sucessória, Renan não é imediatamente atingido. Ele ainda não é réu, mas já uma denúncia contra ele engatilhada para ir a plenário (a que o acusa de peculato e falsidade ideológica no caso do pagamento de pensão a uma filha por intermédio de um lobista de empreiteira) e outros oito inquéritos contra ele na Lava Jato.

Outra explicação dada pelos assessores de Temer para a pisada no freio na reforma da Previdência é a cautela para não “contaminar” a discussão da proposta de emenda constitucional que fixa o teto de gastos do governo federal. Como o cronograma da matéria é apertado — e suscetível, como se viu, aos “humores” de Renan –, a ideia é não dividir atenções com outra matéria polêmica como a Previdência.Parece uma postura muito tímida e acuada para um governo que precisa dar respostas rápidas aos agentes econômicos para tentar alavancar uma retomada de crescimento que está muito mais lenta que o esperado e que acaba de colher uma vitória política nas urnas — e deveria, portanto, aproveitar o vento a favor para fazer o barco deslizar mais rápido.