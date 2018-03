Alexandre de Moraes entrega desfiliação do PSDB

O ministro da Justiça e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entregou na manhã desta terça-feira seu pedido de desfiliação do PSDB, partido no qual era alistado desde 2015.

Ele entregou a carta de desfiliação em mãos ao presidente da sigla, Aécio Neves, um dos que apoiaram sua indicação para a cadeira de Teori Zavascki, confirmada ontem por Michel Temer.

Moraes deve ser sabatinado pela CCJ do Senado na próxima quarta-feira. A votação da indicação na comissão e no plenário deve ocorrer duas semanas depois, logo após o Carnaval.