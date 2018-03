Alckmin ‘clona’ estratégia de Doria nas redes sociais

E eis que o criador passou a seguir os passos da criatura.

O governador Geraldo Alckmin passou a “clonar” a estratégia de comunicação do prefeito de São Paulo, João Doria Jr, nas redes sociais.

Depois de participarem juntos de uma blitz contra a adulteração de combustíveis na manhã desta segunda-feira em São Paulo, os dois postaram vídeos em “tempo real” louvando a iniciativa.

O de Alckmin foi postado logo depois do do “pupilo”, que tem usado esse meio de comunicação desde a campanha, com mais ênfase ainda após a posse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alckmin tem “acelerado”, para usar o jargão de Doria, as aparições públicas para tentar alavancar sua candidatura à Presidência.

Internamente, no PSDB, vários já dizem que o governador pode “convocar” o prefeito a ser candidato à sua sucessão em 2018, para fazer uma “dobradinha” que impulsione sua candidatura no Estado.

Pesquisa recente feita pelo Ipespe mostra que a popularidade elevada de Doria ajudou a melhorar a avaliação de Alckmin na capital — historicamente mais avessa ao tucano.