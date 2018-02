Em encontro, presidente tenta se reaproximar de Alckmin

O presidente Michel Temer se reuniu reservadamente na noite de terça com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio do Jaburu. O tucano paulista tratou o encontro com máxima discrição: dispensou a assessoria e viajou a Brasília apenas com um ajudante de ordens. Ele dormiu na capital federal e nesta manhã viajou para um compromisso na região de Ribeirão Preto.

O presidente tenta restabelecer pontes com o governador paulista, que tem feito críticas a seu governo. Alckmin, por sua vez, adotou a posição de independência em relação ao governo federal também por estratégia: como o maior fiador do apoio a Temer no PSDB é Aécio Neves, ele quer ser um contraponto, já com vista a uma eventual disputa entre ambos pela candidatura presidencial em 2018.