Uma ação para pôr todos sob a lei

Foram muitas as questões sobre a separação das investigações logo no início da Operação Lava Jato, que deixou inquéritos contra políticos no Supremo Tribunal Federal e as ações sobre empresários em Curitiba. As críticas iam desde o possível trancamento da pauta do tribunal para outros temas importantes, a demora em promover investigações e diligências, correndo-se o risco de prescrição. No limite, questionou-se a própria razão de ser do chamado foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado.