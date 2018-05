STF e o cálculo do desgaste político

A busca pelo controle judicial sobre o processo de impeachment pode ocorrer a qualquer momento, sob qualquer argumento. Sendo assim, o que limita tanto essa busca quanto a efetiva intervenção do STF no processo? Para além da qualidade dos argumentos jurídicos envolvidos, há um complexo cálculo de desgaste de legitimidade democrática pelos envolvidos.

Pelo lado dos agentes políticos, tanto de governo quanto oposição, levar um questionamento ao Supremo tem um custo que vai para além de conseguir ou não o que se pede. Não conseguir barrar uma etapa – como pretende o mandado de segurança da AGU, por exemplo – traz como consequência uma legitimação daqueles atos pelo Poder Judiciário. Isso, por sua vez, repercute no modo como se desenvolve o debate e a opinião pública.

Essa mesma opinião pública também afeta como age o STF. Isso não significa que o Supremo decida ou que deva decidir conforme clamores públicos. Contudo, a força das decisões do Tribunal está fundada, em parte, na percepção popular sobre sua legitimidade. Por exemplo, em um embate entre Poderes, é crucial para a preservação da autoridade do Supremo que ele não pareça estar submetido a nenhum dos lados e nem invadindo o protagonismo do mundo político.

Isso fica evidente com a recente decisão do STF que determina a abertura do processo de impeachment contra o Vice-Presidente Michel Temer. A primeira reação do Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, foi a de negar autoridade à decisão e se rejeitar a cumpri-la. Se essa negativa fosse pura e simples, o Supremo teria a possibilidade de condená-lo pelo crime de desobediência de ordem judicial. Porém, para fazer algo de tamanho impacto, é preciso ter legitimidade e ser percebido como dotado de legitimidade. No fundo, o limite aos Poderes é um problema de capital democrático, e esse capital se acumula e se gasta a depender da intervenção no mundo político.

Com o resultado que vem se desenhando, ao decidir que não deveria interferir no poder dos agentes da Câmara dos Deputados em casos nos quais há espaço para interpretações razoáveis – ao se auto-limitar – o STF resguardou o capital político de sua legitimidade; um capital que provavelmente será preciso ser gasto em casos mais graves, em um futuro muito próximo.

Rubens Glezer, Professor e Coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito SP