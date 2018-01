Muito barulho por nada

O mundo político aguardou por mais de uma semana para que o STF decidisse se o processo de impeachment iniciado na Câmara dos Deputados foi realizado regularmente até o momento ou não. A expectativa por uma resposta institucional pelo Supremo foi frustada em razão de uma cultura jurídica de votos longos e excessivamente detalhados, com aparente desconsideração pela urgência que a situação exige.

Em relação aos pontos mais sensíveis da ação, o ministro Fachin declarou a regularidade do procedimento realizado pela Câmara dos Deputados até o momento. Para ele, a Constituição não exige a realização de defesa prévia da Presidência da República para o recebimento da petição de impeachment pelo Presidente da Câmara. O argumento usado por Fachin é o de que a admissibilidade do pedido de impeachment será reanalisada pela Comissão Especial, que fará um relatório de acusação. Apenas após esse momento, com a acusação formada, há o direito de defesa a ser observado.

Além disso, Fachin considerou que a forma de escolher a Comissão Especial cabe à Câmara dos Deputados. Se a eleição da Comissão Especial será realizada por líderes ou por maioria; de forma aberta ou secreta, tudo é assunto que importa apenas aos deputados. Reforçando o caráter político do processo de impeachment, Fachin considera que não é possível exigir imparcialidade de nenhum dos deputados no processo de impeachment. Faria parte do jogo o processo ser conduzido por opositores.

De forma geral, até o momento, nada está alterado no rito para o processo de impeachment definido em 1992 no caso Collor. Contudo, a posição do Supremo Tribunal Federal somente será fixada quando a maior parte dos ministros votar, após a manifestação de todos.

Rubens Glezer e Eloísa Machado, professores e coordenadores do Supremo em Pauta FGV Direito SP