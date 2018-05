Impeachment jurídico ou político?

Sendo o impeachment um processo eminentemente político, que busca aferir a responsabilidade de um mandatário, qual seria o papel destinado ao Supremo Tribunal Federal? Em 1992, no impeachment de Collor, o tribunal se ateve a garantir o direito de defesa e o devido processo legal.

Agora, a liminar do ministro Marco Aurélio anula o arquivamento do pedido de impeachment contra Temer e determina o seguimento da denúncia, o que significa a criação de Comissão Especial para elaboração de parecer. Estaria o tribunal ampliando seu papel, tornando-o mais jurídico do que político?

O entendimento do STF era o de que caberia ao Presidente da Câmara dos Deputados a análise dos critérios formais da denúncia, sendo de sua livre atribuição arquivá-las ou dar-lhes seguimento, etapa que não estaria sujeita ao controle judicial.

A liminar não contraria esse entendimento. Diz que, uma vez reconhecida a regularidade formal da denúncia, deve-se dar seguimento ao impeachment. Não poderia o Presidente da Câmara dos Deputados reconhecer a validade formal da denúncia e também absolver sumariamente um denunciado por crime de responsabilidade, pois esta seria uma competência atribuída ao seu colegiado. A junção da análise formal da denúncia e o poder de absolvição representaria uma concentração de poder indesejada no sistema de freios e contrapesos constitucional.

Fato é que a decisão emparelha Dilma e Temer diante dos mesmos crimes de responsabilidade, o que gera uma série de outras questões: poderiam denúncias com os mesmos fatos receber tratamentos diferentes? Deveriam os casos serem julgados juntos?

Essa liminar poderá ser corroborada ou derrubada pelo plenário do tribunal, mas já é um indicativo de que o papel do STF pode ser maior do que o previsto. Questões a serem respondidas não faltam. Resta saber se as respostas virão dos atores jurídicos ou políticos.

Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP