Impeachment camuflado em PEC

Em razão da crise política na qual se encontra o país, discute-se a possibilidade de elaboração de uma proposta de emenda constitucional (PEC) para convocar eleições presidenciais antecipadas em outubro de 2016, ao invés de regularmente ocorrer em 2018. A questão gerou polêmica justamente por colocar em xeque a rigidez de nossa Constituição e os limites impostos à vontade da maioria.

Em 4 de Abril de 2016, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), ex-presidente de seu partido, defendeu a necessidade de uma antecipação eleitoral, ainda que com falta de argumentos jurídicos “dado a grave situação política e econômica do país”.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o mandato do presidente é de quatro anos, permitida uma reeleição. Só existem três maneiras de encurtar o mandato: o impeachment por crime de responsabilidade (artigos 85 e 86), a impugnação do mandato perante a justiça eleitoral (§10° do artigo 14) ou em caso de renúncia. Estas são as únicas possibilidades legítimas de encurtar um mandato presidencial.

Agora, tenta-se, por meio de emenda constitucional, ampliar estas hipóteses, criando uma situação de exceção, ou seja, eleições fora do prazo previsto. Esta PEC visa, de maneira implícita, terminar precocemente o governo de Dilma Rousseff, presidente ainda em exercício de mandato, ou de seu vice, caso a substitua. Isto porque, no caso de vacância de ambos os cargos, a PEC seria desnecessária, uma vez que a Constituição já determina a realização de novas eleições (artigo 81).

Além disso, segundo o artigo 16 da Constituição Federal, uma emenda constitucional que altere os trâmites eleitorais não poderia ser aplicada a eleições que ocorram em até um ano da data de sua entrada em vigor. Portanto, mesmo que a PEC fosse aprovada, seria discutível seu efeito no momento para o qual ela foi destinada, apesar de eventual clamor público.

A Constituição Federal de 1988 estabelece mecanismos de auto restrição aos impulsos momentâneos. Independentemente da atual conjuntura de crise no país, deve-se ater às regras constitucionais que garantem a estrutura das instituições. A Constituição deve permanecer rígida como força contra majoritária, garantindo a legitimidade das disputas políticas que ainda estão por vir.

Caio Bertoli, Danilo Sousa, Matheus Rios, Matias Falcone, Carolina Hassan, alunos de graduação em Direito da FGV Direito SP

Supervisão: Eloísa Machado de Almeida professora FGV Direito SP