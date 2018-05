Entenda a decisão do ministro Marco Aurélio

O que determina a decisão do Ministro Marco Aurélio?

Em decisão liminar no mandado de segurança MS 34087, o ministro determinou que o Presidente da Câmara dos Deputados deve dar prosseguimento ao pedido de impeachment contra o Vice-Presidente Michel Temer. O argumento é o de que Cunha reconheceu que a denúncia estaria formalmente correta, mas que não haveria, no caso, prática de crime de responsabilidade. Com isso, teria extravasado seu poder, que deveria estar restrito à análise de requisitos formais da denúncia, entrando no mérito da denúncia, cuja competência seria do Plenário da Câmara dos Deputados. Ao absolver precipitadamente Temer, Cunha teria usurpado competência que é do plenário da Câmara dos Deputados.

Por isso, diante da decisão de Cunha que reconhece a validade formal da denúncia, o ministro determinou que seja criada Comissão Especial para analisar o seu mérito.

De acordo com o art. 218, §§ 1 e 2 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados nos casos de recebimento de denúncia de impeachment devem se limitar à análise de atos formais e verificação de indícios de materialidade e autoria do alegado crime de responsabilidade. No mesmo sentido encontra-se a ADPF 378/DF, que trata exatamente do procedimento de impeachment.

Além disso, o ministro também decidiu que o impeachment da Presidente Dilma não deve paralisar ante esta nova decisão, tendo em vista que já existem atos formalizados e em andamento em seu processo de impeachment.

Cabe Recurso à essa decisão?

Sim. É possível que Cunha recorra desta decisão ao Plenário do STF, que poderá confirmar a liminar ou derrubá-la.

A recente determinação contraria decisão anterior do STF?

O ministro Marco Aurélio constrói sua argumentação com base na decisão da ADPF 378, publicada em março deste ano. Nessa oportunidade, foram assentadas as atribuições do presidente da Câmara dos Deputados no processo de impeachment quando do recebimento ou não da denúncia, bem como todas as etapas depois dessa, como a necessidade de instalação de uma Comissão Especial, bem como a posterior votação pelo plenário da casa (2/3 dos deputados devem votar para que seja, de fato, recebida a denúncia).

Em outros casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não poderia analisar a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados sobre os critérios formais da denúncia de impeachment, ou seja, se ela não é inepta, se possui justa causa e se tem fundamento jurídico. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio julgou outra questão: se o Presidente da Câmara poderia, sozinho, absolver sumariamente alguém denunciado pelo crime de responsabilidade.

Veja

Documento aqui PDF

a íntegra da decisão.

Eloísa Machado e Lívia Guimarães, Coordenadora e Pesquisadora do Supremo em Pauta – FGV Direito SP