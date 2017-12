Comentários sobre a votação pela Câmara dos Deputados da admissibilidade da denúncia contra Temer por corrupção passiva

Os coordenadores do Supremo em Pauta, Rubens Glezer e Eloísa Machado, concederam hoje entrevista ao vivo ao portal Política Estadão no Facebook a respeito da sessão da Câmara dos Deputados que analisou a admissibilidade da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. A entrevista contou, ainda, com a participação de Danilo Alves de Sousa, Fernanda Quiroga e Laura Mastroianni Kirsztajn, alunos da FGV Direito SP. Confira neste link.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.