Ampliar a idade retarda o novo

A alteração da idade para aposentadoria compulsória, de 70 para 75 anos, afeta os ministros do STF e dos demais tribunais superiores, além do Tribunal de Contas da União (TCU). Muitos defendem a medida alegando que aos 70 anos ainda estariam no auge de sua produção, experientes e seguros, e que a aposentadoria seria precoce. Porém, a mudança pode até parecer trivial, mas traz um impacto enorme que vai além da discussão da idade de aposentadoria.

No caso do STF, essa medida tem sido analisada como uma resposta à possibilidade que se abrira para a escolha de seis ministros por Dilma apenas neste mandato, fato que supostamente colocaria a separação dos poderes na berlinda.

Se por um lado é possível apontar problemas no processo de indicação de ministros, como a falta de transparência e a pouca participação, por outro também deve se reconhecer que ele não compromete a independência dos ministros, que têm votado sem levar em conta os interesses de quem os indicou. Não haveria, assim, problemas em um mesmo Presidente indicar uma maioria de ministros do tribunal. Porém, se considerarmos este um problema em potencial, é importante notar que a PEC não impede que, em outro momento da história do país, uma parcela de ministros se aposente durante um mandato presidencial específico.

Sob esta perspectiva, a PEC apenas adiaria um problema e retiraria força de outras propostas para democratizar o processo de escolha de um ministro, através de mudanças na forma de indicação e até na definição de mandatos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras implicações da PEC, por sua vez, são bem concretas e extravasam o STF. A aplicação da aposentadoria compulsória aos membros dos tribunais superiores tem como consequência assegurar uma inovação mais rápida nos órgãos de cúpula do Judiciário, com o que se espera produzir maior oxigenação e renovação das visões do tribunal. Neste sentido, ampliar a idade é o equivalente de retardar o novo.

Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP