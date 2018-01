Um número razoável de senadores é investigado ou denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), cuja atuação em foro privilegiado fica personificada na figura do Procurador Geral. Neste cenário, a sabatina de recondução de Janot feita pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi palco sobretudo de interesses pessoais.

O grande foco da sabatina recaiu sobre a Operação Lava Jato: legalidade das colaborações premiadas, o uso de prisões provisórias e eventuais vazamentos de informações acerca da investigação de políticos foram objeto da maior parte das perguntas, que miravam não apenas os membros do Ministério Público como também os juízes e ministros do STF atuantes na referida Operação. Aliás, o apoio do Judiciário às ações do MPF foi a maior defesa de Janot frente aos ataques dos senadores.

Há quem diga que este embate e a maior dificuldade imposta para a recondução em sabatina – tal como ocorrera com indicação de ministro do STF – são fruto de amadurecimento institucional e que as faíscas saem do saudável controle mútuo entre Poderes.

Entretanto, ao instrumentalizar as preocupações pessoais dos senadores, muitas outras questões – mais republicanas – ficaram sem a devida atenção. A eventual seletividade da atuação do Ministério Público, questionada sob o viés partidário na sabatina, ganha outras dimensões quando se trata de criminalidade comum, onde pobres e negros são alvos preferenciais. Tampouco foi dada luz às decisões sobre a alocação de recursos e prioridades do órgão, que segue sendo pouco transparente, independentemente do Conselho Nacional do Ministério Público.

A extensão e desgaste provocado pelas últimas sabatinas feitas pelo Senado indica uma mudança. Pode ter deixado de ser um faz-de-conta, mas está longe de representar uma atuação responsável dos senadores. Ao que tudo indica, o Senado vive sua gloriosa adolescência.