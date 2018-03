Troféu Inimigo dos Povos Indígenas vai para o PMDB

Levantamento feito por pesquisadores da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro constatou que tramitam hoje no Congresso 49 projetos com propostas que atentam contra os interesses dos índios. De acordo com os mesmos pesquisadores, o partido com o maior número de iniciativas nessa lista é o PMDB. Do total de 49 projetos, 15 são de iniciativa de parlamentares peemedebistas. Por causa disso, a federação decidiu outorgar ao partido o título de campeão do Troféu Inimigo dos Povos Indígenas.

A medalha de prata ficou com o PT, com 7 projetos, e a de bronze foi para o PSDB, com 6. Os outros partidos listados foram: PR (5), PSB (3), PTB (3), DEM (2), PDS (2) e PPB (2). Os demais integrantes da lista apareceram com um projeto cada: PC do B, PP, PPR e PSD.

Em carta aberta que acaba de enviar ao governo da presidente Dilma Rousseff e ao Congresso, pedindo mais diálogo e respeito aos seus direitos, os líderes da federação dizem: “Decidimos que iremos denunciar todos os partidos que são contra os direitos dos povos indígenas. Não é o Estado brasileiro que acaba com os índios, mas os partidos políticos que acabam com o Brasil.”

O mais preocupante para os índios no momento é o PLP 227/2012, que revê as normas sobre demarcação de terras. Em outra carta aberta divulgada na semana passada, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) disse que o objetivo desse projeto é “legalizar o esbulho das terras indígenas, bens da União, em benefício de latifúndios privados, estradas e execução de projetos hidrelétricos, expansão urbana, extração de minérios e toda sorte de infortúnios que tal processo costuma carregar em seu ventre de desgraça”

Ainda segundo o Cimi o projeto faria parte da “tática ruralista em atacar, com a tramitação de vários projetos de leis e de emendas à Constituição, o direito de ocupação e permanência dos indígenas em suas terras tradicionais”.

